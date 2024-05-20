Tayyip Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı: "İran halkının huzuru için çaba verdi"

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, taziye mesajında, "Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, İbrahim Reisi için, "Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum" sözlerine kullandı.

Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 20, 2024

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Aralarında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da olduğu 9 kişiyi taşıyan helikopter dün düşmüştü.

Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtilmişti.

Reisi'nin helikopterinde bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ile 3 mürettebatın da kazada yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.