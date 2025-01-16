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Taziye çadırına silahlı saldırı: 3 kişi yakalandı

Hatay'da taziye çadırına silahla saldırı düzenleyen 3 kişi yakalandı. İki kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Güncel
  • 16.01.2025 09:37
  • Giriş: 16.01.2025 09:37
  • Güncelleme: 16.01.2025 09:40
Kaynak: İHA
Taziye çadırına silahlı saldırı: 3 kişi yakalandı
Fotoğraf: İHA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı taziye çadırı saldırısıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi’nde yaşandı. Motosikletle gelen 2 şahıs taziye çadırına ateş açmış ve 2 kişi yaralanmıştı.

Polis ekipleri; olay esnasında motosikleti kullanan şahsın O.A., taziye çadırına ateş eden kişinin İ.Y. olduğunu tespit etti.

Olayı tasarlayarak azmettirici olan şahsın M.S., olay sonrası İ.Y. ve O.A.’nın saklanmasına yardım eden kişinin ise C.H.A. olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili O.A ve C.H.A. yakalanırken, C.H.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ayrıca M.S. ile İ.Y.’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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