Taziyeye bile gitmediler

Sarp TÜRKMEN

Antalya’nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde bulunan Fenercioğlu Şirketler Grubu’na ait şantiyede çalışan 21 yaşındaki kalıp işçisi Ahmet Çekener, 15 Eylül Pazar günü inşaatın 6.katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşe yeni girdiği öğrenilen ve İSİG önlemleri alınmadığı gerekçesiyle hayatını kaybettiği iddia edilen Çekener’in cenazesi 16 Eylül’de memleketi Kars Digor’daki Kocaköy Mezarlığı’nda defnedildi. İş cinayeti öncesi İSİG önlemleri almayan firmanın Çekener’in ölümü sonrası İSİG önlemleri almaya başladığı ve olayın yaşandığı şantiyede işi durdurduğu iddia edildi.

GEÇMİŞ OLSUN DESELER YETERDİ

Genç işçinin ölümü sonrası baba Beter Çekener, BirGün’e konuştu. Çekener, “Oğlumun ölümü sonrası sadeece telefon ettiler şirketten. Bir şirket yetkilisi taziyeme bile gelmedi, geçmiş olsun demediler. Gelseler burada onlara saldıracak halimiz yok, gelip çayımı içip yemeğimi yeselerdi, taziyemde bir geçmiş olsun deselerdi bana yeterdi. Benim oğlum 21 yaşında gencecik delikanlıydı. Oğlum öldü ama şirketten bir kişi bile gelmeye tenezzül etmedi. Kimsenin yüzünü görmedim. Oğlumun ölümüne dair yasal haklarımı kullanarak mahkemeye başvuracağım” ifadelerini kullandı.