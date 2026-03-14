Tazminat hakkımız, Dardanel'e bırakmayız

İstanbul Dudullu'da faaliyette olan Dardanel fabrikasında işten atılan kadın işçiler, Sarıyer’de bulunan Dardanel Genel Merkez önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Tazminatsız şekilde, küçülme bahanesiyle işten atılan 50 kadın emekçi, hakları olan tazminatlarını ve işe geri iadelerini talep etti. Kadın emekçiler, genel merkez önünde sık sık “Tazminat hakkımız, söke söke alırız”, "Tazminat hakkımız, Dardanel'e bırakmayız" sloganı attı.

Kadın istihdamıyla bilinen ve kadın istihdamı nedeniyle devletten teşvikler alan Dardanel’de, geçtiğimiz kasım ayından bu yana 350 kadın emekçi, küçülme bahanesiyle tazminatsız olarak işten atıldı. Kimi çalışmak zorunda olduğu için farklı işler bularak “Mahkemelerle uğraşacak zamanım yok, çalışmam gerek” diyerek direnişe katılamadı. “Tazminat haklarımızı patrona bırakmayacağız” diyen 50 kadın işçi ise 10 gündür meydanlarda ve fabrika önünde hak mücadelesini sürdürüyor.

İşçiler, direnişlerinin 10’uncu günü olan dün, Sarıyer’de bulunan Dardanel Genel Merkezi önünde bir araya gelerek patronlara seslendi. Genel Merkez önünde açıklamayı okuyan Dardanel işçisi Hanife, Dardanel’in kurucusu Niyazi Önen’in ‘kadın emekçilerimiz’ söylemini kullanarak yalanlar söylediğini, şov yaptığını söyledi. Fabrika içinde kadın emeğine saygının olmadığını, hakların çalındığını ve emeğin sömürüldüğünü kaydetti.

HAKKIMIZI İSTİYORUZ

Hanife, “Bizler zor şartlar altında zorunluluklarımızdan dolayı çalışmayı kabul ettik, emek verdik. Bilgimiz olmadı diye fazladan kesilen vergi dilimlerine, hasta olduğumuz zaman kesilen raporlara, tutanak yediğimiz için kesilen devam primlerine, ağır kimyasallara susuyorduk, birçok şeye sustuk. Dardanel kadın istihdamından yararlandığı için buraya çalışmaya gelen birçok emekçi kardeşimiz, ablamız hatta teyzemiz vardı. Bizlerin bilgileri, öz geçmişi bir kâğıda sığdırılırken ne yazık ki Dardanel’in şartları sayfalar dolusuydu. Zaten işsiz olmanın sıkıntısı ile hiçbir emekçi o sözleşmeleri okumuyor, sonra şartlar ortaya çıkmaya başlayınca neye imza attığımızı bilmeden köle gibi çalıştırılıyoruz. Birçoğumuz belirli yaş üstü, bazılarımız yalnız kadınlar, bazıları ise ev geçindirme zorunluğu olan kadın emekçileriz” dedi.

KADIN EMEĞİ İÇİN BURADAYIZ

Dardanel’in yıllardır emek veren kadın işçileri görmezden geldiğini söyleyen Hanife “Örneğin bir teyzemiz var 54 yaşında aylar önce işten atıldı. Konuştuğumda tazminatını alamadığını söyledi. ‘Neden hakkını aramıyorsun’ dediğimde ise ‘kızım benim hayırsız bir kocam var evim kira çocuklarım kendilerini zor geçindiriyor ben çalışmak zorundayım mahkemelerde uğraşamam’ diyor. Bunları adı gibi bilen Dardanel patronları, biz kadın emekçileri görmezden geliyor” diye konuştu.

Hanife, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Eylemler sonucunda kasım, aralık, ocak çıkışlı bütün işçilerin tazminatı yattı. Sıra bizde. Görmezden gelinecek, susturulacak emekçiler değiliz artık. Uyandık. Biz her emekçi, emekçi kadın adına buradayız. Haklarımızı alana kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz, burada olacağız.”