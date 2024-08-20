Tazminat SMA’lı çocuklara bağışlandı

2020 yılında Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’i hedef alarak kuzeni Cevher Karahan hakkında kişilik haklarına saldırarak haber yapan Gazeteci İ.A. hakkında açılan dava 4 yıl önce karara bağlandı. Davadan sonra kazanılan tazminat için yasal yollara başvuran Ceritoğlu Sengel, kazandığı tazminatın tamamını SMA hastası çocuklara bağış yaptı. Ceritoğlu Sengel, “2020 yılında kazandığımız davanın tazminatını yasal yollarla şimdi aldık. O dönemde söz verdiğimiz gibi hemen SMA hastası çocuklarımız için bağışımızı yaptık” dedi.

Kişilik haklarına yapılan haksız saldırılara karşı yasal mücadelesini kazanan Ceritoğlu Sengel, "Bir hukukçu olarak adaletin yerini bulması bu konuda önemli, diğer yandan da SMA hastası çocuklarımıza umut olmak bizlerin görevi. Kazandığımız tazminatın tamamını tedavi bekleyen çocuklarımıza bağışlayarak bir nebze de olsa bu görevi yerine getirdiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ceritoğlu Sengel, 2020 yılında davayı kazandığı zaman sosyal medya sayfalarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Efes Selçuk’un tanınan iş insanlarından kuzenim Cevher Karahan’ı işe aldığıma ilişkin yaratılmış yalan ve asılsız haberlere ve bu haberlerle gündem yaratmaya çalışanlara ilişkin tüm yasal haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunmuş ve tazminat davası açmış bulunmaktayım. Dava sonucunda elde edeceğim maddi bedeli SMA hastası çocuklarımıza bağışlayacağım.” Hukuki sürecin sonunda kazandığı 9500 TL’yi Türkiye SMA Vakfı’na bağışlayarak vakfın teşekkürünü sosyal medya hesaplarından paylaştı.