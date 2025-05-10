Tazminatını isteyen Erol Eğrek'i döverek öldüren 4 kişi tutuklandı

Çalık Holding önünde darp edildikten sonra hayatını kaybeden Erol Eğrek’in ölümüne ilişkin savcılığın “kasten öldürme” suçundan tutuklanmasını istediği 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılınca alması gereken tazminatı alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı.

Savcılık, şüphelileri 'kasten öldürme' suçundan İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk etti.

Şişli’de korumaların darp ettiği Erol Eğrek’in ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandıSpot-İçerikİstanbul Şişli’de çalıştığı Çalık Holding’den haklarını alamadığı gerekçesiyle holding önündeki saksıya ateş eden ve korumalar tarafından darp edilen Erol Eğrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Çalık Holding binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Erol Eğrek, ruhsatlı silahı ile eski çalışanı olduğu ve işten çıkartılmasının ardından tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket yetkilileriyle görüşmek istedi. İsteği yerine getirilmeyen Eğrek, binanın önünde bulunan saksıya silahıyla 3 el ateş etti. Bunun üzerine korumaların üzerine gelmesiyle Eğrek, silahı başına dayadı. Güvenlik görevlileri ve korumalar 49 yaşındaki adama müdahale etmelerinin ardından Eğrek’i darp ederek uzaklaştırmaya çalıştı.

Erol Eğrek, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Doktor kontrolünden geçirilen ve baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu belirten Eğrek, kısa süre sonra fenalaşarak hastanede entübe edildi. Eğrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası olayla ilgili 6 koruma gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinden 4’ü ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.