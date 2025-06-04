Tazminatsız işsiz bırakılan KFC ve Pizza Hut çalışanları Meclis gündemine taşındı

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Yum! Brands’in Türkiye’den çekilmesiyle birlikte tazminat ve ücretlerini alamadan işsiz kalan yaklaşık 7 bin KFC ve Pizza Hut çalışanının durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

"Yum! Brands", Türkiye’deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarını işleten İş Gıda ile olan franchise anlaşmasını 8 Ocak 2024’te feshetti.

Çoğunluğu genç ve kadın olan binlerce işçi, kıdem tazminatları, maaşları ve yasal hakları ödenmeden işsiz bırakıldı.

Karaca, bunun sadece bir ticari karar değil, işçilerin yok sayıldığı, denetimsizliğin egemen olduğu yapısal bir sömürü düzeninin sonucu olduğunu dile getirdi.

"İŞÇİLER MAĞDUR, BAKANLIK NEREDE?"

Sevda Karaca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle şu temel soruları yöneltti:

* 7 bin işçinin tazminat ve maaşları için Bakanlık ne yaptı?

* İş Gıda’nın konkordato sürecine Bakanlık dahil oldu mu?

* Franchise sistemine yönelik denetim ya da düzenleme çalışması var mı?

* Raporda belgelenen iş kazaları, yangın çıkışsız restoranlar ve taciz vakalarıyla ilgili herhangi bir soruşturma yürütüldü mü?

* Yum! Brands Türkiye’ye yeniden dönecekse, *geçmiş hak ihlalleri telafi edilecek mi?*

“FAST FOOD SÖMÜRÜSÜNE KARŞI İŞÇİLERLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Karaca, "7 bin işçinin hakları ayaklar altına alınırken Bakanlık seyirci kalamaz. Denetimsizliğe, taşeronluğa, güvencesizliğe dayanan bu düzene karşı işçilerin yanındayız. Yum! Brands'in yeniden dönüş planı varsa, önce bu hesap sorulmalıdır” dedi.

"İŞÇİLER YASAL SINIRIN ÜZERİNDE ÇALIŞTIRILDI"

Öte yandan Arakne Araştırma İnisiyatifi tarafından 500 KFC işçisiyle yapılan anket ve derinlemesine görüşmelerle ilgili rapor hazırlandı.

Raporda, "İşçilerin büyük bölümü yasal sınır olan 45 saatin üzerinde çalıştırılmış, yüzde 25’i haftalık 55 saatin üstünde mesai yapmıştır. Tüm bu ağır koşullara rağmen birçok çalışanın ücreti asgari ücretin dahi altında kalmıştır. Yıllık izinlerin kullandırılmaması, fazla mesainin 'gönüllülük' adı altında dayatılması ve ücretlerin geç yatırılması yaygın uygulamalardır" denildi.

"KADINLARA TACİZ, HAMİLELERE AĞIR İŞ"

Raporda en çarpıcı bölümlerden biri, kadın işçilerin yaşadıkları oldu. Raporda, "Kadın çalışanlar, terfilerde liyakatsizliğe, fiziksel ve sözlü tacize, düşükle sonuçlanan ağır iş yüküne maruz kaldı. Fazla mesailere özellikle kadınların seçildiği, hamile kadınlara fiziksel açıdan tehlikeli işler verildiği" ifade edildi.

Raporda ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından ihlaller şu şekilde yer aldı:

"* Yüzde 64’ü kişisel koruyucu ekipmana erişemediğini,

* Yüzde 36.5’i çalıştığı alanda yangın çıkışı olmadığını,

* Yüzde 88.2’si ise kaygan zemin nedeniyle düşme riski olduğunu bildirmiştir.

Ayrıca lavabolarda çözülen donmuş tavuk ürünleri, bozulmuş soğuk zincir gibi hijyen dışı uygulamalar nedeniyle kamu sağlığı da ciddi biçimde tehdit edilmiştir."