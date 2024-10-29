TBB afet kongresi yapacak

Haber Merkezi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), ‘Sürdürülebilir Güçlü Gelecek’ teması ile 16-18 Aralık’ta Ankara’da “6. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi” düzenleyecek. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), “Sürdürülebilir Güçlü Gelecek” teması ile düzenlenecek olan ‘6. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi’nin, 16-18 Aralık tarihlerinde Ankara’da yapılacağını duyurdu.

Kongrede dirençlilik konusunda farklı disiplinlerden çalışmalar tartışılacak. Kongre’ye katılmak isteyen belediye personeli, bildiri özetlerini 01 Kasım 2024 tarihine kadar iletebilecek.