TBB Başkan Vekili seçilen Karalar: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz ve bunu teslim etmeyeceğiz

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici bir tedbirle görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili seçimi yapıldı. Seçimlerin üçüncü turunda 463 oy alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TBB Başkan Vekili seçildi. Karalar, "Biz, iktidar olduğumuzda belediye başkanlarımız nasıl ki adaletli bir görev yürütüyorlarsa, nasıl ki kendilerine oy verene, vermeyene eşit hizmet ediyor, eşit yardım ediyorsa CHP iktidar olduğunda da Türkiye’de bunu yapacak. Hem parayı iyi kullanacak hem herkese eşit davranacak" dedi.

Ankara'da bir otelde toplanan Türkiye Belediyeler Birliği Birlik Meclisi, Ekrem İmamamoğlu'na vekalet edecek Başkan Vekili için seçim yaptı. İlk turda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar 476 oy alırken Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç 239 oyda kaldı ve seçim ikinci tura gitti. İkinci turda ise Karalar 458 oy, Genç ise 208 oy aldı ve seçim, salt çoğunluğun aranacağı üçüncü tura kaldı. Seçimin üçüncü turunda Zeydan Karalar, 463 oy alarak 179 oy alan Ahmet Metin Genç'i geçerek TBB Başkan Vekili seçildi.

Seçilmesinin ardından konuşma yapan Karalar, TBB delegelerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür ederken Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na selamlarını iletti. Karalar, şunları söyledi:

"Ne yazık ki ülkemiz olağanüstü kötü günlerden geçiyor. Çok zor koşullarda kurduğumuz cumhuriyetimiz; mantığın, izanın, hukukun, demokrasinin, akla mantığa uymayan kararların olduğu bir süreçten geçiyoruz. Doğudan batıya kadar. Gün geçmiyor ki milletin iradesiyle seçilen bir başkanımız görevden alınmasın. Bunu asla kabul etmiyoruz, milletin iradesine gem vurulmaz. Milli iradeye dem vurarak siyasete gelenler, milli iradeyi şu günlerde yok sayıyorlar. Ben de Ekrem Başkana iki gün önce gittim Vahap Başkan'la birlikte. Başka belediye başkanlarımızla da görüştük. İnanın sordukları soruların içerisinde incir kabuğunu dolduracak bir şey yok. İnanıyorum ki bütün belediye başkanları aynı durumda doğudan batıya kadar. Artık ülkede yönetimin tartışıldığı, memnuniyetsizliğin arttığı, halkın yeni bir lidere, yeni bir kadroya, yani tümden değişime tek sesle bağırdığı, değişimin artık söz konusu olması gerektiği bir durumda değişimi sağlayacak, halkın gözünde etkin olan insanların susturulmasının dışında bir şey değil bu. Ve aynı zamanda basına yapılan uygulama da bundan ötürü.

Eğer bir idare artık halkı memnun edemiyor, alttan itirazlar yükseliyor ise bir algı yönetimi oluşturmaya başlar ve en büyük düşmanları doğru söyleyen siyasetçilerdir, halkı etkileyen siyasetçilerdir ve aynı zamanda doğru haber ileten basın da onların çok sevmediği unsurlardır. Görüyoruz ki sadece haberleri yaymakla görevli olan basın teker teker cezalandırılıyor. Kimine on gün, kimine beş gün değişik cezalar veriliyor. Biz, bunları kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz. Hukukun, demokrasinin sonuna kadar mücadelesini hep birlikte vereceğiz.

23 yıldır bir siyasal iktidar görevde, 10 yıllık icraatlarını aldım. Sayın Genel Sekretere dedim ki ne dağıttılar, nasıl dağıttılar? Tam 2 bin araç dağıtmışlar 2015’ten 2025’e. Bin 700’ü Cumhur İttifakı'na gitmiş. Peki buradaki kardeşlerim, bizler, TBB'ye aidat vermiyor muyuz? Bizim hakkımızı yıllardır başka belediyelere vermişler, sizin haklarınızı. Oysa Ekrem Başkan, TBB Başkanı olduktan sonra yaklaşık yüzde 55’i CHP’li belediyelere yüzde 45’i de başka belediyelere gitmiş. İşte adalet budur, yapılması gereken iş de budur. Biz, iktidar olduğumuzda belediye başkanlarımız nasıl ki adaletli bir görev yürütüyorlarsa, nasıl ki kendilerine oy verene, vermeyene eşit hizmet ediyor, eşit yardım ediyorsa CHP iktidar olduğunda da Türkiye’de bunu yapacak. Hem parayı iyi kullanacak hem herkese eşit davranacak. Bizim görev anlayışımızda bu olacak.

Türkiyemiz her şeye rağmen, bu uygulamalara rağmen bir kardeş hukuku içerisinde yaşamaya devam ediyor. Bu da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesindedir. Biz, ülkede, doğusundan batısına herkesin onurla 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım' diyeceği bir iklimi yaratacağız bu ülkede, yaratmalıyız. Şimdi, 'Yeter söz milletin' diyorlar ya, bunu kendilerin söylediğini iddia ediyorlar. Oysa bu, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde olmuştur. Bunu demek millet iradesinin ta kendisidir. Temelleri o zaman atılmıştır. Biz de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz ve bunu teslim etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz sevgili kardeşlerim.''