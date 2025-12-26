Giriş / Abone Ol
TBB Başkanı Sağkan'dan Tayfun Kahraman açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Tayfun Kahraman'ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

  • 26.12.2025 22:51
  • Giriş: 26.12.2025 22:51
  • Güncelleme: 26.12.2025 22:54
Kaynak: ANKA
TBB Başkanı Sağkan'dan Tayfun Kahraman açıklaması
Fotoğraf: ANKA

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, tutuklu MS hastası Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının uygulanması ve Kahraman'ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Sağkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali tespiti ve yeniden yargılama kararına rağmen kararın gereği yerine getirilmeyen Tayfun Kahraman’ın sağlık durumu giderek ağırlaşıyor. Artık zulme dönüşen bu hukuksuzluğun son bulması sadece hukuk devletinin değil vicdanın da gereğidir" ifadesini kullandı.

