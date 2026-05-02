TBB'den avukatlara ''reklam'' denetimi: Yeni merkez kuruluyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB), reklam yasağını ihlal ettiği öne sürülen avukatları takip etmek için özel bir merkez kuruyor.

Beş kişiden oluşan bu merkez, internetteki her paylaşımdan istatistiki raporlara kadar her detayı inceleyecek; uymayanlara disiplin cezası verilecek.

Dijital mecralarda hukuki bilgilendirme yapan veya dava süreçlerini paylaşan avukatlar artık çok daha sıkı bir denetimle karşı karşıya.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Reklam Yönetmeliği’nde yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yeni değişiklikle beraber, avukatların sosyal medya üzerinden kendilerini ön plana çıkarmalarına ve reklam yapmalarına yönelik kısıtlamalar ağırlaştırıldı.

Düzenleme kapsamında, reklam yasağını çiğneyenleri tespit etmek üzere bir "izleme birimi" hayata geçiriliyor.

REKLAM YASAĞI İHLALLERİNİ TAKİP MERKEZİ

Yönetmeliğe eklenen maddeye göre; yazılı, sesli, görüntülü ve çevrimiçi iletişim kanallarındaki ihlalleri saptamak amacıyla beş üyeden oluşan Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi kurulacak.

NTV'de yer alan habere göre bu merkezin işleyişine dair teknik detaylar ise şöyle:

Merkez üyeleri, disiplin cezası almamış ve disiplin hukukunda yetkin avukatlar arasından TBB Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yıllığına seçilecek





Merkez, kendiliğinden (re'sen) veya bir bildirim üzerine haberdar olduğu ihlal iddialarını raporlayarak ilgili baroya gönderecek Süreç Takibi: Baroların verdiği "kovuşturma açılması veya açılmaması" kararları merkeze bildirilecek. Ayrıca merkez, barolardan yürütülen soruşturmalar hakkında istatistiki veri talep edebilecek





YAŞAM TARZI VE LÜKS PAYLAŞIMI DA YASAK KAPSAMINDA

Reklam Yönetmeliği’nde yer alan ve denetlenecek olan sert kurallardan bazıları dikkat çekiyor:

Mesleki kimlikle bağdaştırılacak şekilde yaşam tarzı, kazanç veya lüks paylaşımlarda bulunulması yasaklandı. Özel yaşam paylaşımlarında mesleğin itibarını zedeleyici davranışlardan kaçınma zorunluluğu getirildi





Mesleki kimlikle bağdaştırılacak şekilde yaşam tarzı, kazanç veya lüks paylaşımlarda bulunulması yasaklandı. Özel yaşam paylaşımlarında mesleğin itibarını zedeleyici davranışlardan kaçınma zorunluluğu getirildi SEO ve Arama Motoru Müdahalesi: İnternet sitelerinde veya arama motorlarında üst sıralara çıkmak için yönlendirici kodlar, anahtar sözcükler veya alt alan adları kullanılmasına kısıtlama getirildi

11. YARGI PAKETİ İLE CEZA KAPISI ARALANDI

Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikler, kurallara uymayan hukukçular için uyarma, kınama veya disiplin cezalarını öngörüyor. Yeni düzenlemeyle suç sayılacak bazı eylemler şunlar:

Kanunla ilgisiz açıklamalarda bulunmak ve yargı görevlileriyle ilişkilerde dikkatsiz davranmak.

Bulunduğu makamı kullanarak mesleki avantaj sağlamaya çalışmak.

Dosya saklama yükümlülüğünü yerine getirmemek veya tahsilatları makul sürede bildirmemek.

Uzaktan yapılan duruşmalara meslek onuruna yakışmayan ortamlardan katılmak ve duruşmaya cübbesiz çıkmak.

Bir alacağı gereksiz yere birden fazla icra dosyasına bölerek takip açmak.