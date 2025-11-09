TBB'den Dilovası patlamasına ilişkin açıklama: "Önlenebilir bir cinayet ve denetimsizliğin sonucu"

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik üretim yapılan bir depoda 6 kadın işçinin ölümüne yol açan yangının "önlenebilir bir cinayet ve denetimsizliğin sonucu" olduğunu belirtti.

TBB Çocuk Hakları Komisyonu tarafından Dilovası'nda yaşanan facia ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de işçi sağlığı, iş güvenliği ve çocuk işçiliği alanında süregelen ihmallerin ve denetimsizliğin bir kez daha ortaya serildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Basında yer alan bilgilerde, hayatını kaybeden işçilerin sigortasız olarak çalıştırıldıkları, çalışma izinlerinin bulunmadığı ve aralarında çocuk yaşta çalışanların bulunduğu belirtilmektedir.

Bu durum, 4857 sayılı İş Kanunu’na, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e ve Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine açıkça aykırıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile ILO’nun 138 ve 182 No’lu Sözleşmeleri uyarınca, çocuk işçiliği her koşulda yasadışıdır ve devletin çocukları ekonomik sömürüden koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu olay yalnızca bir 'iş kazası' değil, açıkça önlenebilir bir cinayet ve denetimsizliğin sonucudur.

"ETKİN DENETİM VE CAYDIRICI YAPTIRIMLAR UYGULANSIN"

Türkiye Barolar Birliği olarak, yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı diliyor, olayın tüm yönleriyle şeffaf biçimde soruşturulmasını, sorumluların gecikmeksizin adalet önünde hesap vermesini, çocuk işçiliğiyle mücadelede etkin denetim ve caydırıcı yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Hiçbir ekonomik gerekçe, bir çocuğun yaşamından, bir kadının emeğinden daha değerli değildir. Bu trajedi, iş güvenliği, çalışma hakkı ve çocukların korunması alanlarında devletin asli sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."