TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, bankaların döviz banknotlarının kabulünü yaptığını bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır."