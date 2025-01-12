TBB'den, İmamoğlu'nun iptal edilen Şam ziyareti hakkında açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Suriye’ye yönelik planlanan yerel diplomasi ziyaretinin planlandığı tarihte gerçekleşememesi üzerine bir açıklama yaptı.

TBB’nin, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Birlik Tüzüğünde belirlenmiş görevleri çerçevesinde belediyeleri yurtiçi ve yurtdışında temsil etme yetkisine sahip olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "TBB, bölgedeki uzun süreli çatışmaların yerel yönetimler üzerindeki yıkıcı etkilerini gidermek, yeniden yapılanma sürecine katkı sunmak ve Türkiye’nin yerel yönetim tecrübesini bölgesel istikrara hizmet edecek şekilde paylaşmak amacıyla Suriye’ye, yönetici ve uzmanlardan oluşan bir heyet ziyareti planlamıştır. Bu ziyaretle, yerel yönetimler arasında iş birliği kanallarının açılması, ihtiyaçların yerinde tespiti, Türkiye-Suriye belediyeleri arasında geçmişte örnekleri olan kardeş şehir ilişkilerinin yeniden tesisi ve yeni kardeş şehir ilişkileri kurulması gibi önemli hedeflere ulaşılması amaçlanmıştır" denildi.

'ONAYLADIKLARI RANDEVULARI 6 SAAT SONRA İPTAL ETTİLER'

Ziyaretin iptal edilmesine ilişkin ise, "Bu kapsamda TBB, gerekli tüm hazırlıkları tamamlayarak Dışişleri Bakanlığımıza da resmi yazışmalarla bilgi vermiş ve Suriyeli makamlarla alınan randevular doğrultusunda ziyaret planını oluşturmuştur. Ancak, Suriyeli makamların onayladıkları randevuları 6 saat sonra iptal etmesi üzerine maalesef ziyaret hayata geçirilememiştir. TBB’nin ülkemizin dış politikası ile uyumlu şekilde gerçekleştirmek istediği, yerel yönetimler arasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirme hedefleri ne yazık ki böylece sekteye uğramıştır. Oysa planlanan ziyaret, Türkiye’nin bölgesel istikrarı sağlamadaki öncü rolünü yerel düzeyde tamamlayıcı bir diplomasiyle destekleyecekti" açıklaması yapıldı.

'HALKIMIZIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ'

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Çeşitli ülkelerin Suriyeli makamlarla temas kurarak bölge üzerinde etkin olmaya çalıştığı bir dönemde TBB’nin bu girişiminin amacının, Türkiye’nin etkinliğini artırmaya katkı olduğunun altını çizmek isteriz. TBB olarak, ulusal menfaatlerimiz ve yerel yönetimlerimizin güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Yerel diplomasiyle bölgesel ve küresel barışa katkı sağlama misyonumuzdan ödün vermeden, devletimizin yanında ve ulusal çıkarlarımıza uygun şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bu sürecin taşıdığı önemi ve hassasiyeti halkımızın takdirine bırakıyoruz."

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin Şam ziyaretinin iptal edildiğini duyurmuştu.

İmamoğlu, “Teyitli bir randevunun 6 saat sonra iptali için kimler devreye girdi bu soruları soruyorum ama cevabını da biliyorum. Birileri devreye girdiyse o birilerinin kim olduğunu herkes biliyor. Neden bu ziyaret daha sonraya bırakılsın ki? Şam'a çok sayıda kuruluş gitti. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet. Bu devlet bir kişiyle tanımlanamaz. O bir kişiden çok büyük bir yapıdır. Türkiye bir kişiyle sınırlandırılamaz. Bunu iyi anlamaları lazım" demişti.