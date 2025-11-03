TBB'den "Kartalkaya yangını" açıklaması: Tüm sorumlular yargılanmalı

TBB Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu, 21 Ocak 2025’te Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21 Ocak 2025 günü Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal isimli otelde meydana gelen yangında 78 yurttaşımızı yitirdik; 137 yurttaşımız yaralandı. Türkiye Barolar Birliği yönetimiyle birlikte Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu olarak takip ettiğimiz ceza yargılamasında, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 31.10.2025 tarihli kararıyla 11 sanık hakkında 34 kez müebbet ve 38 kez 24 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Sanıkların hiçbiri lehine takdiri indirim hükümleri uygulanmadı. Bu karar, sorumluların cezasız kalmaması bakımından olumlu bir eşiğe işaret etmekte; liyakatsizlik ile denetimsizliğin önlenmesi yönünde de emsal oluşturma potansiyeli taşımaktadır.

Ne var ki bu elim olayda yalnızca yargılananlar değil, yargılanması gerekenler de kamuoyu huzurunda sorgulanmalıdır. Nitekim yangından bir ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin otelde yaptıkları denetimde "herhangi bir eksiklik bulunmadığı"na dair rapor düzenledikleri bilinmektedir. Buna rağmen ilgili bakanlıklardaki kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemiş; Cumhuriyet savcısı ve mağdur vekillerinin itirazı sonucunda Danıştay 1. Dairesi şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmesi yönünde hüküm kurmuştur. Gelinen aşamada, haklarında soruşturma izni verilen kamu görevlilerinin hiçbir soruşturma işlemine tabi tutulmadan görevlerine halen devam ediyor olmaları, adalet duygusunu zedelemekte ve kamu vicdanını yaralamaktadır.

"SÜRECİ TİTİZLİKLE İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Soruşturma izni verilen kamu görevlileri, soruşturmanın selameti bakımından derhâl görevden el çektirilmelidir. Bu, peşin bir suçluluk isnadı değil; tam tersine etkin, tarafsız ve güvenilir bir soruşturma yürütülmesi için zorunlu, geçici ve hukuka uygun bir idari tedbirdir. Delillerin karartılmasının, tanık beyanlarına etki edilmesinin, hiyerarşik baskı veya işyeri içi etkileşimle süreçlerin manipüle edilmesinin önüne geçmenin en basit ve en etkili yolu budur; ayrıca mağdurların adalete güvenini güçlendirir, soruşturmayı yürüten mercilerin elini rahatlatır.

Kartalkaya'daki facia, geçmiş örneklerde olduğu gibi, çeşitli kurum ve kuruluşların organize ihmal zincirinin; etkisiz denetimin ve liyakatsizliğin ağır sonuçlarını gözler önüne sermiştir. Yangın öncesi, sırası ve sonrasında sorumluluğu bulunan tüm faillerin eksiksiz biçimde ortaya çıkarılması ve cezalandırılması; kronikleşmiş 'denetimsizlik kültürü'nün kırılması için milat olmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği yönetimi ile birlikte, Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu olarak; Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sürecinde olduğu gibi, soruşturma izni verilen kamu görevlileri yönünden de adli ve idari süreçlerin etkin işletilmesi amacıyla mağdur yakınlarının yanında olmaya, süreci titizlikle izlemeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."