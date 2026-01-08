TBB'den silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Polat için açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB), uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden avukat Zekeriya Polat'a ilişkin yayınladığı açıklamada, "Bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan meslektaşımızın yaşamını yitirmesinin ardında; avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyen uygulama ve söylemler ile avukatlara yönelik sistematik saldırılar karşısında sergilenen duyarsızlık ve süregelen cezasızlık politikaları bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Yalova'da, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ın uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

''AVUKATLARA YÖNELİK SİSTEMATİK SALDIRILAR CEZASIZLIK POLİTİKALARININ SONUCUDUR''

TBB'nin konuya ilişkin yayımladığı açıklama şu şekilde:

"Avukata yönelik hain saldırılara bugün bir yenisi daha eklenmiştir. Yalova Barosu mensubu meslektaşımız Av. Zekeriya Polat, yalnızca görevini yaptığı için maruz kaldığı silahlı saldırı sonucu maalesef hayatını kaybetmiştir. Üzgün ve öfkeliyiz.

Görev yaptığı Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında, maluliyet talebinin reddedilmesi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kuruma gelen bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan meslektaşımızın yaşamını yitirmesinin ardında; avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyen uygulama ve söylemler ile avukatlara yönelik sistematik saldırılar karşısında sergilenen duyarsızlık ve süregelen cezasızlık politikaları bulunmaktadır.

Bu alçak saldırıyı lanetlerken, etkin bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için hukuki sürecin tüm aşamalarında bulunacağımızı belirtiyor; meslektaşımız Av. Zekeriya Polat'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Yalova Barosu'na, Sosyal Güvenlik Kurumu camiasına ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."