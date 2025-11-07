TBB'den Tayfun Kahraman kararı başvurusu: Heyet hakkında inceleme ve görevden uzaklaştırma talep edildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi Davası tutuklularından Tayfun Kahraman’ın yeniden yargılanması talebini reddeden İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvurdu.

Mahkeme heyeti hakkında inceleme başlatılması ve görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanması talebinde bulunan TBB’nin açıklaması şöyle:

“Anayasa'nın 2, 6, 11, 138 ve 153. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kesin nitelikteki kararların uygulanması Anayasal bir zorunluluktur.

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun uyarınca, ihlale konu kararı veren mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar vermekle yükümlüdür.

Yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatiyle; Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirilmesine yönelik anayasal ödeve aykırı şekilde ek karar kuran İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlatılması, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca heyet üyeleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına karar verilmesi talebiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvurulmuştur”

AYM KARARI İÇİN “YETKİ GASPI” DENMİŞTİ

AYM, 31 Temmuz 2025’te Tayfun Kahraman’ın ‘hakkaniyete uygun yargılanma hakkı’nın ihlal edildiğine karar vermişti.

Kahraman’ın yeniden yargılanması talebini reddeden İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, en üst yargı organı olan AYM’yi ‘yetki gaspı’yla suçlamıştı.

18 yıl hapis cezasına çarptırılan MS hastası Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022’den bu yana tutuklu.