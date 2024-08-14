TBB'den TBMM'ye Can Atalay başvurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği “Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğu” yönündeki kararın uygulanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na başvurdu.

TBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TBB Başkanı Erinç Sağkan imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan dilekçede, AYM’nin 1 Ağustos 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 22/2/2024 tarih, E. 2024/43 ve K. 2024/65 sayılı kararının Genel Kurulda okutulmak suretiyle, önceki işleminin yok olduğu şeklindeki tespitin Genel Kurula bildirilmesinin; Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğine bağlanan her türlü sonucun gerçekleşmesinin sağlanmasının; bir milletvekilinin tutuklu alıkonulmasının mümkün olamayacağından, bu durumun sonlanması için gerekli girişimlerin TBMM Başkanlığı tarafından yapılarak takip edilmesinin Anayasal bir sorumluluk olduğu hatırlatıldı."

TBMM, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için 16 Ağustos Cuma günü saat 15.00’te toplanacak.