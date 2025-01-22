TBB'den Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına ilişkin açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Siyasetçilere yönelik bu tür müdahaleler sadece siyasi alanı değil, kamuoyundaki tüm muhalif düşünceleri baskı altına alma çabasının ürünüdür” denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen suçlamaları da aşan zorlama iddialara dayanılarak tutuklanması, demokratik hukuk devleti niteliğinin yargı aracılığıyla aşındırılmasının çok ağır ve çarpıcı bir örneğidir.

Kamuoyu önündeki siyasi aktörlerin ifade hürriyetlerinin hukuka aykırı yöntemlerle sınırlandırılması çabası, anayasal demokratik ilkelerin ve yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin ağır tehdit altında olduğunu göstermektedir. Siyasetçilere yönelik bu tür müdahaleler sadece siyasi alanı değil, kamuoyundaki tüm muhalif düşünceleri baskı altına alma çabasının ürünüdür.

Hukukun üstünlüğü ve demokrasi kavramlarıyla bağdaşmayacak nitelikteki ölçüsüz yargısal müdahalelerin kabul edilemeyeceğinin altını bir kez daha çizerek; hukuk devletini, temel hak ve özgürlükleri her koşul altında savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”