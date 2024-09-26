TBB Encümen Üyeleri’nden İmamoğlu'na destek açıklaması

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyeleri, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak istenen davaya tepki göstererek destek açıklaması yaptı. Açıklamada, "Göreve seçimle gelen Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, yargı eliyle siyasetten uzaklaştırılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Yargı organlarımızı siyasi saiklerle değil, anayasa, yasa, adalet duygusu ve ceza hukukunun evrensel ilkeleri doğrultusunda bir an önce karar vermeye çağırıyor, toplumun bütün kesimlerini hassas olmaya davet ediyoruz" denildi.

TBB Encümen Üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak da getirilen istinaf sürecindeki davaya ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önemle altını çizmek isteriz ki, soruşturma ve yargılama ilk aşamasından bu yana haksızca ve hukuka aykırı bir şekilde devam etmektedir. Göreve seçimle gelen Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, yargı eliyle siyasetten uzaklaştırılmaya çalışılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin gerçek gündemi açlık, yoksulluk, işsizlik, gelir adaletsizliği, deprem ve belediyelerin mali açıdan yaşadığı sorunlardır. Bu sorunların tartışılması ve çözülmesi gerekirken, davanın belli odaklarca bilinçli olarak gündemde tutulması toplumun tamamında büyük bir rahatsızlık yaratmaktadır. Hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacak ve siyasi saiklerle verilecek kararlar, demokrasimizi, birlik ve beraberliğimizi derinden yaralayacaktır.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak da dahil cezai sonuç doğuracak bir onama kararı, yerel demokrasimizi zedeleyeceği gibi, halkın vicdanını kanatacak ve toplumsal barışımıza zarar verecektir. Yargı organlarımızı siyasi saiklerle değil, anayasa, yasa, adalet duygusu ve ceza hukukunun evrensel ilkeleri doğrultusunda bir an önce karar vermeye çağırıyor, toplumun bütün kesimlerini hassas olmaya davet ediyoruz. Birinci derece mahkemesince verilen hukuka aykırı kararın istinaf aşamasında, toplumun beklentileri doğrultusunda beraatle sonuçlanmasını umut ediyoruz."