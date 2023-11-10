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TBB'nin çağrısıyla bir araya gelen avukatlar Yargıtay'a yürüyor

Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısıyla Ankara'da bir araya gelen avukatlar, Sıhhiye'den Yargıtay binasına doğru yürümeye başladı.

Güncel
  • 10.11.2023 11:25
  • Giriş: 10.11.2023 11:25
  • Güncelleme: 10.11.2023 11:53
Kaynak: Haber Merkezi
TBB'nin çağrısıyla bir araya gelen avukatlar Yargıtay'a yürüyor
Fotoğraf: BirGun

Yargıtay'ın, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine suç duyurusunda bulunmasına tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) çağrısıyla bir araya gelen avukatlar, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nden Ahlatlıbel'deki Yargıtay binasına doğru yürümeye başladı.

Yürüyüşe katılan avukatlar, ilk olarak saat 09.05'te Ankara Adliyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.

Avukatlar saat 09.30'da Sıhhiye'den yürümeye başladı. Ahlatlıbel'deki Yargıtay binasına yürüyecek avukatların saat 15.00'da Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapması bekleniyor. 

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