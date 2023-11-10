TBB'nin çağrısıyla bir araya gelen avukatlar Yargıtay'a yürüyor
Türkiye Barolar Birliği'nin çağrısıyla Ankara'da bir araya gelen avukatlar, Sıhhiye'den Yargıtay binasına doğru yürümeye başladı.
Yargıtay'ın, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine suç duyurusunda bulunmasına tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) çağrısıyla bir araya gelen avukatlar, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'nden Ahlatlıbel'deki Yargıtay binasına doğru yürümeye başladı.
Yürüyüş devam ediyor #YargıDarbesineGeçitVermeyeceğiz pic.twitter.com/rOBPXBnfGf— Adalet İçin Hukukçular (@adaletsosyalizm) November 10, 2023
Yürüyüşe katılan avukatlar, ilk olarak saat 09.05'te Ankara Adliyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu.
Avukatlar saat 09.30'da Sıhhiye'den yürümeye başladı. Ahlatlıbel'deki Yargıtay binasına yürüyecek avukatların saat 15.00'da Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapması bekleniyor.