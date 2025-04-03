TBB'nin hibe araç dağıtımında konuşan Karalar: "SGK biraz yumuşadı, sıra Maliye’de"

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), aralarında CHP, AK Parti, DEM Parti, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nden belediyelerin bulunduğu bazı il, ilçe ve belde belediyelerine çeşitli iş makineleri hibe etti.

TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katıldığı törenle, belediyelere, 32 kepçe, 4 minibüs, 2 ekskavatör ve 2 pikap desteğinde bulunuldu.

Zeydan Karalar ile Birlik Encümen Üyeleri Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün‘ün katıldığı törende araç hibe edilen belediyelerin başkanları ve yöneticileri de hazır bulundu.

Törende konuşan Karalar, 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve önceki TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin, "Bu görevi buruk bir biçimde kabul ettiğimi söylemek istiyorum. Haksız, hukuksuz biçimde tutuklanan Ekrem Başkanımızın bir an önce tahliye olmasını diliyor ve tahliye edildiğinde bu görevi tekrar seve seve koltuğun sahibine teslim etmeyi umut ettiğimi söylemek istiyorum" diye konuştu.

"TBB TAMAMEN DEMOKRATİK BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞMAKTADIR"

29 Belediyeye 40 yeni araç hibe edildiğine belirten ve son dönemdeki yatırımlarla toplam 249 aracın belediyelere kazandırıldığına dikkat çeken Karalar, Birliğin eşitlikçi ve demokratik bir anlayışla çalıştığını vurguladı. Karalar, TBB’nin yerel yönetimlere ihtiyaçlarına göre desteğini sürdüreceğini belirterek, “Siyasi ayrım yapılmadan, hizmette eşitlik ilkesine göre araç dağıtımı Ekrem Başkanla başladı. Ekrem başkanın başlattığı adil dağıtım benimle devam edecek.” diye konuştu.

TBB’nin belediyeleri uluslararası alanda temsil etme görevi olduğuna dikkat çeken Karalar, dünyanın kapılarını belediyelere açmak için çalıştıklarını kaydederek, “Güçlü ve mutlu şehirler inşa etmek hepimizin ortak çabasıyla mümkün olabilecektir. Çünkü artık yerel yönetimler, küresel sorunlara karşı çözüm geliştiren önemli aktörler haline gelmiş, iklim değişikliği, insani krizler ve ekonomik dalgalanmalar gibi sınırları aşan meseleler, yalnızca merkezi hükümetlerin değil, şehirlerin ve belediyelerin de sorumluluk alanına girmiştir" dedi.

TBB’nin Filistin Yerel Yönetimler Birliği (APLA) ile imzaladığı mutabakat metnine atıfta bulunan Karalar, “Bu mutabakat, Filistin Yerel Yönetimler Birliği ile olan iş birliğimizin yeni bir döneme girmesini sağlayacak. Ortak tecrübe ve bilgi paylaşımından kentsel planlamaya ve kültürel faaliyetlere kadar geniş bir alanda belediyelerimiz arasında iş birliği geliştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELER ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİNİ İLERİ TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ"

TBB’nin kardeş şehir ilişkisine önem verdiğini vurgulayan Karalar, 8 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi'ne de dikkat çekerek “100. yılını kutladığımız Türk-Alman Dostluk Anlaşması kapsamında, belediyeler arasındaki iş birliklerini daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz" dedi.

Birliğin Mayıs ayı başında dünya çapında bir Finans Zirvesi düzenlemeyi planladığına değinen Karalar, belediyelere şöyle seslendi:

“Şimdiden tüm belediyelerimize "Bu Zirveye mutlaka katılın, yerinizi hemen ayırtın” çağrısında bulunuyorum çünkü bu zirvede, Proje üretmiş ancak projesine kaynak bulamayan belediyelerimizle projelere finansman sağlayacak ulusal ve uluslararası kurumları bir araya getirmeyi hedefliyoruz."

"HER ZAMAN BELEDİYELERİMİZİN YANINDAYIZ"

Belediyelerin SGK prim borçlarına ilişkin yapılan düzenlemeye ayrı bir parantez açan Karalar, SGK’nın yayımladığı Genelgeyi hatırlatarak, “Bizler, belediyelerimizin ekonomik güçlükler yaşadığı bu süreçte her zaman belediyelerimizin yanındayız. Biliyorsunuz Ekrem Başkanla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve diğer bakanlarla görüştük. Yani bizim Birliğin çabası sonucunda SGK biraz yumuşadı. Sıra şimdi Maliyede. Maliyenin de yumuşamasını umarım sağlayabiliriz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Karalar, törene katılan TBB Encümen Üyeleriyle birlikte hibe araçların anahtarlarını belediye başkanları ve yöneticilerine takdim etti. Hibe edilen araçlar Türkiye’nin dört bir yanına doğru yola çıktı.