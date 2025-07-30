TBB tarihinde bir ilk: Toplu iş sözleşmesi imzalandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) kurumsal tarihinde önemli bir adım atarak ilk kez toplu iş sözleşmesine imza attı.

Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) ile yürütülen görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya vardı ve sözleşme TBB ana hizmet binasında düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

Genel Sekreter Suat Yıldız, "Bu sözleşme ile birlikte TBB, çalışan hakları konusunda yerel yönetimler açısından müstesna bir yer edindi" dedi.

İmza törenine; TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Altun ve Feridun Ulutaş, TBB Personel AŞ Genel Müdürü Özgür Kısa, Tez-Koop-İş Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Kirman, Şube İdari Sekreteri Özgür Noyan, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Merve Şahin ile Sendika İşyeri Temsilcileri katıldı.

Toplu iş sözleşmesiyle birlikte TBB çalışanlarının özlük haklarında önemli iyileştirmeler sağlandı.

Sözleşme, iş güvencesi, sosyal haklar ve çalışma koşulları açısından çalışanlara önemli kazanımlar getirirken, kurumsal sendikal örgütlenme açısından da bir örnek teşkil etti.

İmza töreninde konuşan TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, şunları kaydetti:

“TBB olarak çalışanlarımızın sendikal faaliyetlerini sonuna kadar destekliyoruz. Anayasamızda güvence altına alınan sendikal örgütlenmenin, bizim dönemimizde işçiler için de hayata geçmiş olması bizim için ayrı bir anlam ve mesaj içeriyor. Birlik tarihinde ilk kez işçilerimizle toplu iş sözleşmesini imzaladık. Ocak ayında da çalışanlarımızın haklarını gözeten önemli iyileştirmeler yapmıştık. Bu sözleşme ile birlikte TBB, çalışan hakları konusunda yerel yönetimler açısından müstesna bir yer edindi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sözleşmenin tüm işçilerimize, ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.”

Tören, imzaların atılması ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.