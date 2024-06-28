TBB, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını değerlendirdi

TBB, FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarması kararının ardından değerlendirmelerde bulundu. Karara ilişkin değerlendirmede, "Büyük memnuniyet duyduğumuz bu kararın alınmasında emeği geçen tüm kişilere, kurumlara ve sürece destek veren yükümlü gruplarına teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik değerlendirmede bulundu.

TBB'den yapılan açıklamada, "Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede uluslararası koordinasyonu sağlayan FATF'ın 23-28 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılan Genel Kurul toplantılarında alınan kararla ülkemizin yetkinliği teyit edilmiş ve gri listeden çıkarılmıştır" ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, 5. Tur Görüşmeleri takip eden süreçte, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda kara para aklama ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi' sürecinin güçlendirilmesi için FATF tavsiyeleri çerçevesinde gerekli reformları başarıyla uyguladığı bildirilen açıklamada, "Büyük memnuniyet duyduğumuz bu kararın alınmasında emeği geçen tüm kişilere, kurumlara ve sürece destek veren yükümlü gruplarına teşekkür ederiz" değerlendirilmesi yapıldı.

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Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, "kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı" gerekçesiyle Türkiye'yi 2021 yılında gri listeye almıştı.

Bugün yapılan açıklamada, Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurulmuştu. FATF açıklamasında, Türkiye'nin "kara para aklama ve terörizmin finansmanı rejimi" konusunda Ekim 2021'de FATF tarafından belirtilen stratejik eksikliklerin giderilmesi için etkinliğini güçlendirdiğini belirtilmişti.