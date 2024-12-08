TBB’de seçim günü

HABER MERKEZİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Kurulu, Ankara’da başladı. Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul, 261 delegenin imzasıyla açıldı.

Kongrede divan seçiminin ardından açılış konuşması yapan mevcut TBB Başkanı Erinç Sağkan, "Mesleğimizi itibarsızlaştırmaya çalışanlara, adalete gözdağı vermek isteyenlere ve avukatı yoksullaştıran politikalara karşı dimdik durduk” ifadelerini kullandı. Sağkan, açtıkları davalar, yaptıkları suç duyuruları, basın açıklamaları, gösteri ve yürüyüşlerle hiçbir "hukuksuzluğa" sessiz kalmadıklarını belirterek “Adalet için verdiğimiz sözün arkasında durarak mücadelemizi gösterdik" diye konuştu.

Sağkan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay dosyasında verdiği ihlal karar süresince bir anayasal kriz yaşandığını hatırlattı.Sağkan, Avukatlık Akademisinin kurulması için hazırlıkları yaptıklarını, finansman desteği konusunda ise "kayda değer" ilerleme sağlandığını bildirdi. Sağkan, kurulacak Avukatlık Akademisinin mesleğin niteliğinin artmasına ve geleceğine yapacağı etkinin önemini işaret etti. Öte yandan Sağkan, CMK ücretinin mesleğin onuruna yakışır bir biçimde olmasına dair çalışma yapıldığını aktardı.

TBB 38. Olağan Kurulu, bugün yapılacak başkanlık ve yönetim kurulu seçimiyle tamamlanacak. TBB Başkanlığı için şu ana kadar mevcut Başkan Erinç Sağkan, Samsun Barosuna kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosuna kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez adaylıklarını açıkladı.