TBF, Alper Yılmaz ile yollarını ayırdı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sportif direktör Alper Yılmaz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"2024 yılından bu yana yürüttüğü Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörlük görevini tamamlayan Alper Yılmaz'a teşekkür ederiz.

Türk basketboluna hem yönetici hem de oyuncu olarak değerli katkılarda bulunan Alper Yılmaz'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Alper Yılmaz, eski kulübü Anadolu Efes ile anlaşmaya varmıştı.