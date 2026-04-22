TBF’den erteleme kararı: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ileri tarihe alındı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Basketbol Süper Ligi’nde oynanması planlanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili erteleme kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın Eurocup final serisinde mücadele edecek olması nedeniyle söz konusu lig maçı ileri bir tarihe bırakıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Eurocup final serisinin ilk maçında 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde Fransa temsilcisi JL Bourg ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa’daki kritik mücadele öncesinde alınan erteleme kararıyla birlikte takımın hazırlık sürecine odaklanması hedefleniyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi karşılaşmasının yeni tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.