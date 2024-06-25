TBMM 1 Ağustos'a kadar çalışmalarına devam edecek

AKP'nin TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi Genel Kurul'da kabul edildi. Belirlenen çalışma takvimine göre TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 31 Temmuz saat 24.00’e kadar devam edecek.

Güncel 25.06.2024 23:16 Giriş: 25.06.2024 23:16

Güncelleme: 25.06.2024 23:23 Kaynak: ANKA

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AA