TBMM, 1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak: Gündemde çok sayıda tartışmalı kanun teklifi var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak.

Yeni yasama yılında TBMM’nin gündeminde; öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, 9. Yargı Paketi, yeni anayasa çalışmaları gibi bir çok tartışmalı konu bulunuyor.

9. Yargı Paketi’nden çıkarılan etki ajanlığı düzenlemesinin de yer alacağı yeni bir yargı paketinin de Meclis gündemine geleceği belirtiliyor. Milletvekilliği düşürülen Can Atalay’la ilgili yargı kararı ve muhalefetin erken seçim talepleri de TBMM’nin gündeminde tartışılacak konular arasında.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni dönemin önemli gündem maddelerinden biri yeni anayasa olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasanın usül ve esaslarını görüşmek için parti turlarına 1 Ekim'den sonra tekrar başlayacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni anayasa için Meclis'in yeni yasama yılına işaret etmişti.

EKONOMİ İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ

Meclisin yeni döneminde en önemli gündemi ekonomi olacak. Ekimin ilk haftası Meclis gündemine ekonomik düzenlemeleri içeren yeni bir yasa teklifinin sunulması bekleniyor.

Teklifte ekonomide kayıt dışılıkla mücadelede yeni tedbirlerin yer alacağı belirtiliyor.

RUHSATSIZ SİLAHLARA İLİŞKİN DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Son dönemde artan bireysel silahlanma ve ruhsatsız silahlarla ilgili bir düzenlemenin de yeni yasama döneminde Meclis’e sunulacağı ifade ediliyor. Teklifle, ruhsatsız silahlara ilişkin cezaların ağırlaştırılacağı ve silah parçalarını ayrı ayrı toplayıp birleştirerek silah yapanlara veya parçalarını taşıyanlara ağır cezalar getirilmesi öngörülüyor.

REKABET YASASI TEKLİFİ

Dijital platformları düzenleyecek olan rekabet yasa teklifinin de TBMM gündemine getirilmesi gündemde. Dijital vergi kaybının düşürülmesini öngören düzenleme ile Amazon, Facebook, X, Starlink gibi şirketlerin piyasayı kontrol etmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz dönem komisyonda görüşülen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifinin yeni dönemde görüşmelerine başlanacak.

ETKİ AJANLIĞI YENİ YARGI PAKETİNDE YER ALABİLİR

Erdoğan'ın ekimin ilk haftasında Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacağı, bununla birlikte iktidarın yeni bir yargı paketi hazırlığında olacağı, bu nedenle "infaz düzenlemesi, etki ajanlığı" gibi konuların yeni yargı paketinde yer alacağı kaydediliyor.

"Uyuşturucu, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, istismar, terör suçlarını" dışarıda bırakacak şekilde bir infaz indirimi düzenlemesi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

Yeni dönemde çocuk suçları, çocuğa yönelik istismarın önlenmesine ilişkin bir araştırma komisyonunun kurulacağı ifade ediliyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUNU TEKLİFİ

Geçen yasama yılında eğitimcilerin büyük tepkisine neden olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi de bu dönemin önemli gündem maddelerinden biri olacak. Tepkiler nedeniyle görüşmeleri ertelenen kanun teklifinin Meclis açıldıktan sonra ele alınması bekleniyor. Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin 22 maddelik birinci bölümü Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmiş, ancak daha sonra teklifin görüşmeleri yeni yasama yılına ertelenmişti.

Eğitim sendikalarının kurulacak Eğitim Akademileri üzerinden öğretmenlerin iş güvencesini tehdit ettiği, özlük haklarını zayıflattığı, başta taban ücret düzenlemesi olmak üzere temel ekonomik ve sosyal haklarına, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir düzenleme içermediği gerekçesiyle karşı çıktığı Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin öncelikli olarak görüşülmesi bekleniliyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

TBMM’nin önemli gündem maddelerinden bir de 2025 yılı bütçesi olacak.

Bütçenin ekim ayı ortalarında TBMM’ye sunulması ve kasım ayında da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Bütçe, 31 Aralık tarihine kadar TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştıracak.