TBMM, 1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak: İnfaz, yargı paketi ve trafikle ilgili düzenlemeler gündemde

Yeni yasama yılı, 1 Ekim Çarşamba saat 14.00’te Genel Kurul’da özel oturumla açılacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapması beklenen açılışa CHP, belediyelere yönelik operasyonlar ve belediye başkanlarının tutuklanmasını protesto amacıyla katılmayacak. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, “1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Merak edilen bir konu, Meclis açılışına CHP’nin katılıp katılmayacağı. Böyle bir siyasi ortamda biz Cumhurbaşkanı’nı ne oturarak ne de ayakta karşılarız. Bizim nezdimizde meşruiyetini yitirmiştir. Ancak elbette ki milletvekillemizce diğer programlara katılım sağlanacak” açıklamasını yaptı.

Genel Kurul’da geçen yıl yapılan açılış töreninde, “normalleşme” kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’li bazı milletvekilleri “makama saygı” amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul Salonu’na geldiğinde ayağa kalkmış, bazı vekiller kalkmamış, bazıları da kuliste beklemişti. CHP'liler geçen yıl yasama yılının açılışı dolayısıyla akşam düzenlenen resepsiyona da katılmamıştı.

GÖZLER "ENTEGRASYON" İLE İLGİLİ DÜZENLEMEDE

Bu yasama yılında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda çalışmaları devam eden, PKK’nın kendini feshi ve sembolik silah bırakma sürecinin ardından “entegrasyon”, “umut hakkı”, “infaz yasası” gibi konular başta olmak üzere geçen yasama yılında görüşülemeyen ve bu döneme ertelenen, trafikten boşanma davalarına kadar birçok düzenlemeler için yoğun mesai harcanacak.

TBMM’de, geçen yıl 1 Ekim’deki yasama yılı açılış töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürpriz bir şekilde DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, bu yasama yılının açılışına geri sayım sürerken farklı bir boyuta evrildi. Bu yasama yılında gözler PKK’nin 11 Temmuz’daki sembolik silah bırakma töreninden sonra kurulan ve çalışmalarına 5 Ağustos 2025 tarihinde başlayan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği yasal çerçeveye odaklandı. En merak edilen konular, PKK'den ayrılanların entegrasyonun nasıl olacağına yönelik “Eve Dönüş” yasası ile Bahçeli’nin dile getirdiği “umut hakkı” ve infazla ilgili olası yasal düzenlemeler.

11. YARGI PAKETİ HAZIRLANIYOR

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına göre, TBMM’ye bu dönemde “11. Yargı Paketi” sunulacak. Bu pakette suça sürüklenen çocuklarda yaş yükseldikçe verilecek cezaların artırılması, internet doladırıcılığı, sanal bahis gibi konular ile trafikteki saldırılara ilişkin düzenlemeler yer alacak.

NAFAKA VE MAL PAYLAŞIMI DAVALARININ AYRILMASI PLANLANIYOR

Ayrıca, boşanma davalarında köklü değişiklikler içeren düzenmelemeler de öngörülüyor. Buna göre uzun süren ve yıpratıcı boşanma süreçlerine çözüm bulunması, tarafların boşanma ve diğer uyuşmazlıklarını daha kısa sürede, barışçıl bir ortamda çözebilmeleri amacıyla “aile arabuluculuğu” sistemi getirilmesi planlanıyor. Boşanma sürecinde maddi tazminat, nafaka ve mal paylaşımı davalarının ayrılması hedefleniyor.

TRAFİKTE YENİ DÜZENLEMELER BEKLENİYOR

Geçen yasama yılında TBMM Adalet Komisyonu’nda Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmişti. Teklifle ölümlü trafik kazalarının azaltılması amacıyla özellikle aşırı hız, kırmızı ışık ve şerit ihlalleri başta olmak üzere birçok ihlalde cezaların ağır oranlarda artırılması amaçlanıyordu.

Ancak geçen dönem ülke genelinde radar uygulamalarına yönelik tepkiler nedeniyle, karayollarındaki hız sınırlarının ve trafik levhalarının yeniden düzenlenmesi amacıyla teklif Genel Kurul’da görüşülmedi.

Teklifte öngörülen düzenlemelerin bu yasama yılında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

“Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önlenmesi, kara yolu trafik güvenliğinin artırılması” amaçlanan düzenlemeler kapsamında, alkollü araç kullanımı, kırmızı ışık ve şerit ihlali, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımı, sürücünün cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kask kullanmama gibi ihlallerde cezaların artırılması hedefleniyor. İhlallerle ilgili idari para cezalarının artırılması, uygulanan mevcut cezaların kademeli olarak artırılması veya hapis cezaları öngörülüyor.