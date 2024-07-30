TBMM açılış tarihi 2024: Meclis ne zaman açılacak?

1 Temmuz 2024'te tatile girmesi yani kapanması beklenen Meclis'in çalışma süresinin uzatılarak 30 Temmuz'da çalışmalarına ara vermesinin ardından Meclis ne zaman açılacak sorusu gündeme geldi. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte 2024 TBMM açılış tarihi

Normal yasama yılı için 1 Temmuz 2024'te tatile girmesi yani kapanması beklenen Meclis'in çalışma süresin uzatılmasıyla birlikte 30 Temmuz'da çalışmalarına ara verdi. TBMM'nin çalışmalarına ara vermesinin ardından Meclis ne zaman açılacak sorusu yurttaşlar tarafından gündeme getiriliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM açılış tarihi 2024!

2024 TBMM açılış tarihi

30 Temmuz'da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'de tekrar açılarak çalışmalarını sürdürecek.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem etmesi yönünde alınan karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Meclis kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurul'da karar verildi. 30 Temmuz'da tatile giren TBMM 1 Ekim 2024'te çalışmalarına devam edecek.