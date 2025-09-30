TBMM açılış tarihi 2025: Meclis ne zaman açılacak? | 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış tarihi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi merak konusu oldu. 2024-2025 yasama yılını 14 Temmuz 2025’te tamamlayan Meclis, yeni döneme hazırlanıyor. 28’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılı’nın açılışıyla birlikte milletvekilleri yeniden Genel Kurul’da bir araya gelecek. Peki, TBMM ne zaman açılacak? İşte 2025 Meclis açılış tarihi ve ayrıntılar…

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM’nin 28’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılı açılışı 1 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Açılış kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak. Törenin ardından saat 15.00’te Genel Kurul toplanacak.

Birleşim, Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genel Kurul’a hitap edecek. Günün programı, TBMM Başkanı’nın ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyonla sona erecek.

AÇILIŞ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

TBMM açılışı öncesinde kapsamlı bir tadilat ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Yıprandığı tespit edilen alanlarda boya ve yenileme işlemleri yapıldı. TBMM içi yollar elden geçirilirken, Genel Kurul Salonu, şeref holü, kulis koridorları, Atatürk Anıtı, 15 Temmuz Anıtı ve tüm camlar detaylı şekilde temizlendi.