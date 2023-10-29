TBMM Başkanı Kurtulmuş, donanmanın İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçidini izledi
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle gerçekleştirdiği resmigeçidi TRT Ulus Yerleşkesi'nden takip etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerini izledik. Gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. #100Yaşında." ifadelerine yer verdi.
Sıradaki Haber