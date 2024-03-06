TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde Uluslararası Maarif Vakfı Okulu'nu ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde bulunan Uluslararası Maarif Vakfı Okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fildişi Sahili'nde bulunan Uluslararası Maarif Vakfı Okulunu ziyaret ederek öğrencilerimizle bir araya geldik.

Dünyanın dört bir yanında, medeniyetimizi ve ortak manevi mirasımızı insan odaklı, nitelikli eğitim anlayışıyla yaşatan eğitim kurumlarımızla iftihar ediyoruz. Burada eğitim gören yavrularımıza, öğretmenlerimize ve idarecilerimize başarılar diliyorum" dedi.