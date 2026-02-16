TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Akın Gürlek bir araya geldi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen hafta Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'i kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti."