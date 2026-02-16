TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Akın Gürlek bir araya geldi

Giriş / Abone Ol
Geçen hafta Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

  16.02.2026 18:16
  Giriş: 16.02.2026 18:16
  Güncelleme: 16.02.2026 18:20
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, geçen hafta Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'i kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti."

