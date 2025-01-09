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TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Emniyet Genel Müdürü Demirtaş bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Güncel
  • 09.01.2025 20:07
  • Giriş: 09.01.2025 20:07
  • Güncelleme: 09.01.2025 20:09
Kaynak: ANKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Emniyet Genel Müdürü Demirtaş bir araya geldi
FOTOĞRAF: ANKA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ı kabul etti."

Görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı.

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