TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Emniyet Genel Müdürü Demirtaş bir araya geldi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: ANKA
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ı kabul etti."
Görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı.