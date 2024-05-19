TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan'a geldi
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.
Kurtulmuş'u, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan Meclisi Başkan Yardımcısı Albert Rau, Kazakistan Meclisi Kazakistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nurtay Sabilyanov ve diğer ilgililer karşıladı.
Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Astana'da ikili görüşmeler yapacak, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde düzenlenecek programda konuşacak.