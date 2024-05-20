TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan Senatosu Başkanı Aşimbayev ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Kazakistan Senatosunda Aşimbayev ile yaptığı görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov ile verimli görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerde, Türkiye-Kazakistan arasındaki olumlu gündemi bir kere daha teyit ettiklerini ve gelecek dönemde yapılabilecekler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kazakistan'daki sel felaketi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, Türkiye olarak Kazakistan halkının yaşadığı acıyı en derinden hissettiklerini ifade etti.