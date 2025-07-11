TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyon çalışmaları hemen hemen tamamlandı

PKK'nin silah bırakma süreciyle ilgili soruları yanıtlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının hemen hemen tamamlandığını söyledi.

Kurtulmuş, "Komisyonun bir numaralı meselesi silahların bırakılması ve terör örgütünün feshedilmesiyle ilgili süreci TBMM ve millet iradesi adına takip etmek" diye konuştu.

Kurtulmuş, Srebrenitsa’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİR NUMARALI MESELE SİLAHLARIN BIRAKILMASI"

PKK mensubu ilk grubun bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakmasıyl ilgili soruları yanıtlayan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Süreç hiçbir partinin tek başına meselesi değil. Bu süreç Türkiye'nin meselesidir Süreç planlandığı gibi gidiyor. Komisyonla ilgili çalışma bitmek üzere. Komisyonun bir numaralı meselesi silahların bırakılması ve terör örgütünün feshedilmesiyle ilgili süreci TBMM ve millet iradesi adına takip etmek."