TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki partileri ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 ve 25 Şubat tarihlerinde Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere bir dizi ziyarette bulunacak.

Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü saat 12.00'de Milliyetçi Hareket Partisi, saat 15.30'da Cumhuriyet Halk Partisi ve saat 16.30'da DEM Parti Meclis gruplarını ziyaret edecek.

SÜREÇ RAPORUNU PARTİ GRUPLARINA SUNACAK

Kurtulmuş, 25 Şubat Çarşamba günü ise saat 15.00'te Yeni Yol Partisi ile saat 16.00'da Adalet ve Kalkınma Partisi gruplarıyla bir araya gelecek.

Kurtulmuş'un ziyaretleri sırasında "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nda oylanarak kabul edilen ortak raporu parti gruplarına sunacağı öğrenildi. Kurtulmuş, rapora katkılarından dolayı partilere teşekkürlerini iletecek.