TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki partileri ziyaret edecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın saat 15.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret edecek. Görüşmenin Kurtulmuş'un Meclis'te grubu bulunan partilere ziyaret kapsamında olduğu öğrenildi.
Kaynak: ANKA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 ve 25 Şubat tarihlerinde Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere bir dizi ziyarette bulunacak.
Kurtulmuş, 24 Şubat Salı günü saat 12.00'de Milliyetçi Hareket Partisi, saat 15.30'da Cumhuriyet Halk Partisi ve saat 16.30'da DEM Parti Meclis gruplarını ziyaret edecek.
SÜREÇ RAPORUNU PARTİ GRUPLARINA SUNACAK
Kurtulmuş, 25 Şubat Çarşamba günü ise saat 15.00'te Yeni Yol Partisi ile saat 16.00'da Adalet ve Kalkınma Partisi gruplarıyla bir araya gelecek.
Kurtulmuş'un ziyaretleri sırasında "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nda oylanarak kabul edilen ortak raporu parti gruplarına sunacağı öğrenildi. Kurtulmuş, rapora katkılarından dolayı partilere teşekkürlerini iletecek.