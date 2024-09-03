TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 1 Ekim'de Meclis'in açılacağını anımsatarak, Meclis'i önümüzdeki dönemde çok sayıda önemli görevin beklediğini vurguladı.

"ÇALIŞMAMIZ GEREKEN HUSUSLAR VAR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun en başında TBMM'de nezaketli bir dilin; olgun, demokratik bir müzakereci üslubun ve Türk milletinin şanına yaraşır şekilde Meclis'teki hal ve harekatın ortaya konulması... Bu anlamda da Meclisin daha fonksiyonel bir şekilde çalıştırılması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Meclisin önünde, yeni anayasa, Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası gibi demokratik seviyemizi daha ileriye taşımamız için çalışmamız gereken hususlar var. Bütün bunların ve diğer konuların müzakere edilebilmesi için her şeyden evvel temiz ve olgun bir dile, müzakereci bir üsluba ve TBMM'de milletin bizlere vermiş olduğu bu sorumluluğu taşıyacak bir şuura ihtiyacımız olduğu ortadadır."

Kurtulmuş, diğer siyasi partilerle de görüşmelerinin süreceğini belirterek, "1 Ekim'den itibaren Türkiye'de çok yapıcı, fevkalade fonksiyonel bir Meclis çalışmasını ortaya koymak için gayret edeceğiz." diye konuştu.

Bahçeli, Kurtulmuş'u makam odasının kapısında karşıladı ve uğurladı.