TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum."