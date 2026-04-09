TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına yanıt verdi.

Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Anayasamızda hangi şartlar altında ara seçime gidilebileceği çok nettir ve milletvekili istifaların hangi şekilde kabul edilebileceği açıktır. Bu konuda karar alma yetkisi TBMM’dedir" dedi.

Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: "Ara seçimin nasıl yapılabileceği Anayasa’da ve İç Tüzük’te bellidir. O şartlar yerine geldiğinde bu olur ama karar verecek olan Genel Kurul'dur ve Genel Kurul’un böyle bir karar alması şarttır. Yani burada TBMM Başkanlığı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır."

RANDEVU TALEP EDİLDİ Mİ?

Kurtulmuş, Özgür Özel'in kendisinden randevu isteyip istemediği sorusuna, "Bana sayın Özel'den gelmiş bir randevu talebi yok ama randevu talebinde bulunanlarla görüşüyoruz. Sayın Özel ile de ne zaman randevu talep ederse görüşürüz" cevabını verdi.

Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Bizim bağlı olduğumuz şey Meclis İçtüzüğü'dür. Meclis İçtüzüğü, Meclis Başkanı'na bir inisiyatif bırakmamıştır. Bunun üzerinden herhangi bir siyasi tartışmanın tarafı olmam."

CHP'NİN ARA SEÇİM TALEBİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim yapılması çağrısında bulunmuştu.

Özgür Özel, 31 Mart Salı günü CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Anayasa'nın, ara seçimi emrettiği günlerdeyiz. Ara seçimle ilgili Meclis Başkanı’nın da alması gereken bir tutum var. Biz de bu konuda üstümüze düşeni yapacağız. Ve bir ara seçim sandığının kurulması gerektiğini düşünüyoruz. O konuda da bu ara seçim kararının alınması, güvencenin ortaya çıkması ile birlikte çok iddialı da bir hamlemiz daha olacak. Onu o gün duyuracağız size" açıklamasını yaptı.

Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada ise ara seçim ile ilgili şunları kaydetmişti:

"Anayasa'nın bir önceki maddesi cumhurbaşkanı seçilmesine 'seçilir' diye yazıyor. Gücünü Anayasa'dan alıyorsun ve bütün yetkileri kullanıyorsun. Bir sonraki madde '30 ay geçtikten sonra seçimlerden, eksilme varsa ara seçim yapılır.' diyor. Buna 'Ara seçim gündemimizde yok.' diyorsun. Yürütmenin gündeminde ara seçim olmayabilir. Zaten onun işi değil ki. Ara seçim yapmak yasamanın işi. Güya bu Anayasa değişikliği geldiğinde, artık bakanlar ve yürütmenin başı Meclis'in içinden seçilmediğinde, Meclis'e karşı sorumlu olmadığında 'Kuvvetler ayrılığı olacak, Meclis kendi işini yapacak, biz kendi işimizi yapacağız.' demiştik. Ara seçim yapmak Meclis'in işi. 'Gündemimizde ara seçim yok.' demek, yürütmenin yasamaya müdahalesidir. En basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir, yetki aşımıdır ve bu da Anayasa'yı çiğnemektir. Sen kim oluyorsun da Meclis'in yetkisinde olan bir iş için 'Gündemimizde yok.' diyorsun. Anayasa açık açık yazmış. Bu da çok net ortadadır."

Özel, "Erdoğan'ın 'Ara seçim yapmayacağız.' dediği 78'inci maddeye 'peki' derse Türkiye, bir üst maddede de '5 yılda bir cumhurbaşkanı seçilir.' diyor. 'Onu da yapmayacağım, devam edeceğim.' mi diyecek? Böyle bir şey mümkün olmadığına göre o ara seçim sandığı bir an önce gelecek, seçimler gerçekleşecek." ifadelerini kullanmıştı.

Özel, bir an önce ara seçim kararının alınması gerektiğini belirterek, şunları söylemişti:

"Ben Sayın Numan Kurtulmuş'u gelecek hafta ziyaret edeceğim. Zaten bütün taleplerimiz çok net bir şekilde aslında Anayasa'ya uyulması noktasında. Kurtulmuş'un bu dönemde kendisini bağlayan bir sorumluluğu var. AİHM ve AYM kararlarının uygulanmasında artık normal vatandaş, milletvekili, seçilmiş Meclis Başkanı sorumluluğunun ötesinde tüm partilerin bir araya geldiği komisyonun başkanı ve metnin sahibi olarak bütün tariflerin ötesinde bir görevi var Sayın Kurtulmuş'un. O konuda biz bu hafta toplam 13 partiyle çalışarak kendisine gideceğiz öncelikle. Artık Meclis Başkanı'nın görevleri içinde partiler arasındaki görüşmeleri, uyumu sağlamak, belli konularda üzerine düşen görevleri yapmak ve daha fazlası bu attığı imzanın gereğini yapma konusunda Numan Bey'in izleyici, hak veren, nazik tutumunun ötesinde sorumluluk alan, gereğini yapan, net tutum sergilemesi gerekiyor."