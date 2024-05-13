TBMM Başkanı Kurtulmuş'un 'yeni anayasa' turu sürüyor: Sırada MHP var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa' çalışmaları kapsamında başlattığı ziyaretleri sürdürüyor. Daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, yarın MHP'nin TBMM grubunu ziyaret edecek.

Güncel 13.05.2024 15:54 Giriş: 13.05.2024 15:54

Güncelleme: 13.05.2024 15:59 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA