TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan skandal istısmar açıklaması: ‘Topu topu 5 kişi, Meclis’te her gün tecavüz olmuyor’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kurtulmuş, BirGün'ün ortaya çıkardığı Meclis lokantasında stajyer olarak çalışan lise öğrencisi kız çocuklarının TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakılmasına ilişkin soruşturmayla ilgili ilk kez konuştu.

"Bu süreçte üzerimize düşeni Meclis olarak yaptık" diyen Kurtulmuş, ilk duruşmanın 16 Ocak'ta görüleceğini beliterek süreçle ilgili şu yorumu yaptı:

"Bundan sonra da bu süreçlerin çok daha etkin bir şekilde kontrol edilmesi için idari mekanizmaları kuruyoruz. Ancak şunu da düşünmemek lazım: 7 bin kişinin çalıştığı bir yerden bahsediyoruz ve burada topu topu 5 kişi. Bir kişi bile olsa büyük bir yüz kızartıcı durumdur. Bunun farkındayım. Ama sonuçta sanki Meclis’te tecavüz, istismar gibi bunlar çok olağan işler ve sürekli, her gün oluyormuş gibi bir algıyı ortaya koymak da TBMM’ye hakarettir."