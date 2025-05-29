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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanlarını ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı 2 Haziran Pazartesi günü Meclis'te ziyaret edecek.

Güncel
  • 29.05.2025 19:22
  • Giriş: 29.05.2025 19:22
  • Güncelleme: 29.05.2025 19:23
Kaynak: ANKA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanlarını ziyaret edecek
FOTOĞRAF: ANKA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı 2 Haziran Pazartesi günü Meclis'te ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Meclis Grubunu ziyaret edecek.

Kurtulmuş’u Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşılayacak.

Görüşmede sürece dair devam eden tartışmalarla ilgili Meclis’e düşen görev, sorumluluklar ve komisyonun gündeme gelmesi bekleniyor.

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