TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclisi Başkanı Koşanov ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, "Türk dünyası arasında her alandaki işbirliğinin düne göre çok daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Bir arada olmak, omuz omuza vermek ve ortak hedeflere yürümek mecburiyetindeyiz" dedi.

Kurtulmuş, Kazakistan Meclisi'nde Koşanov ile yaptığı görüşmede, ata yurduna gerçekleştirdikleri resmi ziyarette, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Kurtulmuş, "Ortak tarihimizi, kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkaracak çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Hükümetlerimiz arasındaki bu fevkalade uyumlu işbirliğine paralel bir şekilde, bizler de her iki ülkenin parlamentosu olarak çok yakın işbirliğini geliştirmek durumundayız. Hem ikili ilişkilerimizi hem de çok taraflı zeminlerdeki parlamenter ilişkilerimizi daha da yakınlaştıracağız. Başta TÜRKPA olmak üzere çok uluslu platformlarda Türkiye ve Kazakistan yan yana ortak hedefleri gerçekleştirmek için mücadele edecektir” diye konuştu.

Türkistan kentini de ziyaret edeceğini bildiren Kurtulmuş, orada başkonsolosluk açan ilk ülkenin de Türkiye olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, Türkistan'da, her iki ülkenin ortak çabası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde bir programa katılacaklarını, öğrencilerle bir araya geleceklerini kaydetti.

Kurtulmuş, "Bu reformlar sayesinde Kazakistan, dünyada milletler camiasında layık olduğu yere hızla yükselecek ve çok daha başarılı bir döneme girecektir. Ayrıca Kazakistan parlamentosunda yüksek demokratik temsil olması dolayısıyla da tebrik ediyorum. Altı siyasi partinin Kazakistan Parlamentosuna girmesi ve temsil edilmesinin, Kazakistan demokrasisinin kökleşmesi bakımından da faydalı olacağı kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

"İKİLİ TİCARET HACMİNİN 15 MİLYAR DOLARA ÇIKMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Numan Kurtulmuş, 10 milyar dolar seviyesine yükselen ikili ticaret hacminin, iki ülke liderinin ortaya koyduğu hedef doğrultusunda en kısa sürede 15 milyar dolara çıkmasını ümit ettiklerini ifade ederek, şunları paylaştı:

"Türk şirketlerinin Kazakistan'a duyduğu ilgiyi de ifade etmek isterim. Türk şirketleri, her alanda burada yatırımlar yaptı. Bunların, Kazakistan'ın gelişmesinde önemli katkıları oldu. Bugün de Türk şirketlerinin Kazakistan'a yatırım konusunda fevkalade yüksek bir ilgi içerisinde olduklarını ifade etmek isterim. Savunma, enerji, ulaştırma, tarım alanında işbirliklerimizin dikkat çekici noktaya geldiğini görüyorum. Değerli kardeşim Koşanov'un da ifade ettiği gibi Türk savunma sanayii, dünyada örnek gösterilecek bir noktaya gelmiştir. Savunma sanayii alanında Kazak kardeşlerimizle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu bir kere daha teyit etmek isterim. Ayrıca Orta Koridor üzerinden enerji alanında işbirliğimiz gelişmektedir. Bu çerçevede Türk ve Kazak taraflarının ortak olarak, kamu özel sektör birlikte gerçekleştirdiği Hazar'daki tersane projesini de önemsiyoruz."

Kurtulmuş, "Bunun için Yunus Emre Enstitüsünün çok verimli olduğunu biliyoruz. Kazakistan'da özellikle Yunus Emre Enstitüsü'nün olması iki ülkeyi çok daha hızlı bir şekilde birbirine yakınlaştıracaktır" dedi.

"BİR ARADA OLMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Kazakistan'ın uygulamaya koyduğu dış politika anlayışını takdirle karşıladıklarını bildiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönem, dünya artık tek kutuplu bir dünya olmasının ötesinde çok kutuplu bir dünya olmaya doğru dönüyor. Bunun sancılarını yaşıyoruz. Dolayısıyla burada, özellikle Doğu-Batı arasında; bir tarafta Çin'in, bir tarafta Rusya'nın, bir tarafta Avrupa'nın, Kafkaslar'ın ve diğer Avrupa ülkelerinin olduğu bir yerde, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan, nüfusu 300 milyona yakın Türk dünyasının kendi arasında birlik ve dayanışma içerisinde olması, çok taraflı dünya sisteminin gelişmesi ve kökleşmesi bakımından hem katkı sunacak hem de dünya barışına büyük destek olacaktır. Bu çerçevede sizin çok vektörlü dış politika anlayışınızın doğru olduğunu ve inşallah sonuç alınacağını ümit ediyorum. Bu istikametteki tavrınız ve dış politika anlayışınızda başarılar diliyorum. Tabii, bu politikanın yerleşmesinde Türk dünyası arasında her alandaki işbirliğinin düne göre çok daha önemli olduğu bir döneme giriyoruz. Bir arada olmak, omuz omuza vermek ve ortak hedeflere yürümek mecburiyetindeyiz."

Kurtulmuş, Kazakistan'da geçen ay meydana gelen sel felaketi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini de iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, geçen sene Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Kazakistan'ın verdiği desteği, Türkiye'nin yanında olduğunu gösteren duruşlarını da asla unutmayacaklarını vurguladı.

KOŞANOV'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Kazakistan Meclisi Başkanı Koşanov ise Kurtulmuş'un ziyaretinin ikili ve parlamentolar arası işbirliğini artırmaya yardımcı olacağını belirtti.

Türkiye ve Kazakistan'ın stratejik ve güvenilir ortak olduğunu anımsatan Koşanov, Türkiye'nin Kazakistan'a desteğini bildiklerini ve her geçen gün kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin arttığını görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Koşanov, yaşanan sel felaketinin ardından her türlü desteği veren Türkiye'ye teşekkür etti.

Görüşmede, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AKP Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da yer aldı.