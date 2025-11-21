TBMM Başkanlığı: 5'te 3 çoğunluk kararıyla İmralı'ya gitme kararı alındı

TBMM Başkanlığı yaptığı açıklamada İmralı'ya gitme kararının komisyon üyelerinin 5'te 3 çoğunluğuna ait olduğunu belirtti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, komisyonun bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandığı hatırlatıldı.

Toplantının birinci kısmında komisyon üyelerinin bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantının ikinci oturumunun kapalı yapılması oylanarak kabul edilmiştir. Bu oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere, bundan sonraki aşamalar ele alınmış, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştır. Ayrıca, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir."

KOMİSYON'DA OY DURUMU

CHP ve Yeniden Refah Partisi oylamaya katılmazken; AKP, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP ise 'evet' oyu verdi; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti ise 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Oylamada 32 evet, 3 hayır çıkarken, 2 üye de çekimser kalmış oldu.