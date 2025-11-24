TBMM Başkanlığı duyurdu: Heyet İmralı'ya gitti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, bugün tartışma konusu olan "Heyet İmralı'ya gitti mi?" belirsizliğini gideren bir açıklama yaptı. TBMM Başkanlığı, gidildi-gidilmedi tartışmasına "Heyet, 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir" sözleriyle nokta koydu.

TBMM Başkanlığı açıklamasında, süreç komisyonunda Abdullah Öcalan'la görüşülmesi yönünde karar alındığı hatırlatıldı ve bu karar doğrultusunda bugün İmralı'da görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, PKK'nin silah bırakma kararının yanı sıra Suriye'deki '10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesi konusu da gündeme geldi. TBMM Başkanlığı açıklamasında "Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" denildi.

TBMM Başkanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu açıklama şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar 18 kez toplanmış ve ilgili kesimlere dönük dinleme faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

En son 21 Kasım 2025 tarihinde yapılan 18'inci toplantısında ise İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi konusunda nitelikli çoğunlukla karar alınmıştır.

Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir.

Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.

Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

AKP'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız, DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yer aldığı heyetin bugün helikopterle İmralı'ya gittiği basına yansımıştı. Ancak söz konusu ziyaretle ilgili resmi açıklama yapılmadığından görüşme iddia olarak kalmış ve gidildi-gidilmedi belirsizliği gün boyu sürmüştü.

GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT'TEN AÇIKLAMA: KOMİSYONU İLK ELDEN BİLGİLENDİRECEĞİZ

İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşen heyette yer alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na, heyet olarak ilk elden bilgi vereceklerini ifade etti. Komisyonun 26 Kasım Çarşamba günü toplanması bekleniyor.

Koçyiğit, bugün Abdullah Öcalan’ı dinlemek üzere İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, ziyaretin gayet iyi olumlu ve pozitif geçtiğini söyledi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Ziyarete ilişkin, heyet olarak Komisyona bir aktarım yapacağız, komisyonu ilk elden bilgilendireceğiz” dedi.

Öte yandan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 26 Kasım Çarşamba günü, İmralı'ya giden heyetin bilgi vermesi gündemiyle toplanması bekleniyor.

İmralı Adası'na giden heyette DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit'in yanı sıra AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer almıştı.

GÖRÜŞME TUTANAKLARI 10 YIL KAPALI OLACAK

Görüşmeye ilişkin görüntü, fotoğraf ve ses kaydı paylaşılmayacağı, resmi açıklama dışında da bir açıklama yapılamayacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre; İmralı Heyeti-Abdullah Öcalan görüşmesinin tamamı tutanak altına alınacak; bu tutanaklar hem Meclis hem de Komisyon Başkanı olan Numan Kurtulmuş’a sunulacak. Kurtulmuş da tutanakları 51 milletvekilinden oluşan Komisyon'a getirecek. Komisyon'un toplantı gündemine getirilecek olan tutanakların, komisyon üyeleri tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca kapalı tutulacak.