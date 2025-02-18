TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan AKP'li vekillere: "Niye bağırıyorsunuz burası sokak mı? Terbiyeli ol"

TBMM Genel Kurulu'nda AKP İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, İstanbul'un deprem riskine ilişkin yaptığı gündem dışı konuşması tartışmaya neden oldu.

Çelik konuşmasında şunları söyledi:

"2019'da 'İstanbul'un kentsel dönüşümünü 5 yılda çözeceğim' diyen bir belediye başkan adayı ortaya çıktı. Halk güvendi oyunu verdi ama bir baktık ortadan kayboldu. Birkaç hafta önce artık yüzü kalmadığı için billboardlara reklam vermekle yetindi. Bizim 23 yılda yaptığımızı 6 yılda yaptığını ifade etti. Nerede olduğunu sorduğumuzda yine yok oldu. Belki rakam büyük görülebilir içinizden 'nasıl yapacaklar' diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu bir öncelikleri belirleme meseledir."

Çelik, "Çalışınca neler mi oluyor 11 ilimizde depremin ardından yapılan konutların fotoğrafını göstereyim. Çalışınca bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİ RAKAMLARINIZLA İKİ YIL SONRA TESLİM EDEBİLECEĞİNİZ ORAN YÜZDE 30'DUR"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Çelik'in konuşmasına tepki göstererek, "Veriler ve gerçekler ortaya çıkınca çarptırmalar sessiz kalacak. 650 bin bağımsız konut yapıldığı ve bir yıl içinde teslim edeceğinizi söylediniz. Kendi rakamlarınızla iki yıl sonra teslim edebileceğiniz oran yüzde 30'dur. Bu oran Hatay'da yüzde 18'dir. Siz buradan bir başarı öyküsü çıkartmaya çalışıyorsunuz bu olsa olsa bir utanç konusu olabilir. Bir yılda teslim edeceğim diyenler ancak iki yılda yüzde 30'unu teslim edebildiler. İstanbul için ise insan biraz düşünmez mi, 1994 yılından 2019'a kadar 25 yıl sen yönettin. 2019'dan 2024'e kadar 25 ilçe belediyen vardı ama yalandan başka bir şey söylemediğiniz için bir milyon fark yediniz hala konuşuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise, "Deprem konusu gerçekten siyasete malzeme edilecek bir konu değil. Deprem bölgesine gidip gördüyseniz konteyner bile yok. Öyle köyle var ki... Gezseydiniz burada böyle konuşamazdınız.. İstanbul vekillerinin İstanbul'dan haberi yok. Bir deprem riski var ama bu risk Çağlayan Adliyesi'ndedir. Orada halka hizmet etmek için belediye meclis üyelerine kent uzalaşısını bahane eden bir zihniyet vardır. Bu hizmetin önünü kesen bu anlayıştır" dedi.

"ŞURADA ÜÇ METRE YÜRÜYÜP BİR ÇAY İÇİN, ANLAŞILMAYAN KONUYU ÇÖZÜN"

AKP'lilerin tepkileri üzerine Adan, "Ben size söz vereyim kardeşim. Gel ne konuşacaksan konuş, laf atmak yok. Niye bağırıyorsunuz burası sokak mı? Gel konuş burada. Terbiyeli ol. Bir huzursuzluk, bir yanlış anlaşılma varsa oradan buraya bağırmak ayıp. Bu bağırmayı kim yaparsa yapsın müdahale ediyorum. Şurada üç metre yürüyüp bir çay için, anlaşılmayan konuyu çözün" dedi.